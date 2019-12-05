الداخلية: إحباط عملية إرهابية ومصرع 3 تكفيريين شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع 3 عناصر إرهابية؛ إثر مداهمة قوات الأمن لهم بمنطقة جلبانة بشمال سيناء.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها؛ اليوم الخميس؛ إنه استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

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وتابعت الوزارة: قد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم.

وأسفر ذلك عن رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم أطلقوا النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على "2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الذخيرة – 2 قنبلة يدوية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.