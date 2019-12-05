"استئناف القاهرة": استرداد 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تمكنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح، اليوم الخميس، من استرداد مبلغ 270 مليون جنيه من رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال.
وقالت المحكمة في بيان اليوم الخميس، إنها استردت المبلغ بعد انتهاء التحقيقات التي باشرها المستشار خالد عبدالرحمن، قاضي التحقيق في قضية "شركة صن ست هيلز".
ودفع "دياب والجمال" المبلغ نظير التصالح في القضية.
وكان قاضي التحقيق وجه اتهامات لرجلي الأعمال تتمثل في الاستيلاء على أراضي خاصة بالدولة على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي، وتغيير نشاطها من الاستثمار والاستصلاح الزراعي، إلى نشاط سكني وتحويلها إلى منتجعات وقصور وفيلات، بالمخالفة للقانون الذي اشترط أن يكون البناء على الأراضي الصحراوية بنسبة لا تتجاوز 2٪ لخدمة أغراض الزراعة، ورفضهما سداد قيمة هذه الأرض وغرامة تغيير النشاط.
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