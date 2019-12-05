مكتب المكافحة يلاحق تجار المخدرات بعين شمس والسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة من ضبط وتحرير العديد من قضايا الاتجار في المواد المخدرة.

وكان ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من تحقيق النتائج التالية : وأبرزها ما يلي ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,250 كيلو جرام- مبلغ مالي – هاتف محمول).

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وضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، سبق اتهامه في 15 قضية ومحكوم عليه في قضية "سرقة")حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما- مبلغ مالي- ميزان حساس – 2 هاتف محمول).

وضبط (عاطلَين- مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 785 جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط ثلاثة أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام- مبلغ مالي – 3 هاتف محمول) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.