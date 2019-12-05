ضبط صاحب مخزن يبيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن يبيع قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في الساحل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط إدارة مباحث التموين، بضبط "م. ر. ا" 64 سنة صاحب مخزن قطع غيار سيارات في الساحل، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، مستخدماً علامات تجارية غير مسجلة غاشا، بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على "1350 سير سيارة، 500 قطعة رومان بلي، 840 أنبوبة سليكون، 300 طاقية كاوتش، 200عبوة زيت سيارة" (وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن، بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.