ضبط موظف بمحليات المنصورة سهل لمواطنين بناء عقارات على أراضي زراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على موظف بوحدة محلية بالمنصورة، لاستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع 9 أشخاص، وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص فني شئون هندسية بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة المنصورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (عدد 9 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية)، وتمكينهم من بناء 9 عقارات على أراضي زراعية بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مركز ومدينة المنصورة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.

باستدعاء المتحر عنه وبمواجهته أقر بارتكابه للوقائع المُشار إليها.