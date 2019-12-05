أخبار مصر | أصحاب المعاشات وذوي الإعاقة.. آخر تصريحات وزيرة التضامن في حفل الوداع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصحاب المعاشات وذوي الإعاقة.. آخر تصريحات وزيرة التضامن في حفل الوداع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حفل الوداع بوزارة التضامن، استعدادا لتسلم مهام منصبها الدولي الرفيع كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات، إنها فخورة بما تحقق لهم طوال السنوات الست السابقة التي قضتها في الوزارة.

وأشارت "والي" في تصريحات صحفية، إلى استرداد 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه بزيادة 67%، وكذلك إصدار قانون موحد للتأمينات يعالج الثغرات فى كل القوانين السابقة.

وعن شكوى بعض المستفيدين من تظلمات كرامة وتكافل وعدم البت فيها، أكدت أنه تم التعامل مع 90% من التظلمات والبت فيها وأن هناك حالات تم تجميدها لإعادة فحصها ومراجعة بياناتهم خاصة بالنسبة لذوى الإعاقة ومشاكلهم مع القومسيون الطبى لأن هناك نوعين من الإعاقة الأول إعاقات ثابتة ومستقرة ونعمل على توقيع الكشف عليهم مرة واحدة وهناك إعاقات بسيطة يمكن التعامل معها مثل تلك الناتجة عن حوادث أو مرتبطة بمرض يتم الشفاء منه.

واوضحت الوزيرة، أن هناك أسباب أخرى لتاخر الصرف لمن أجروا الكشف الطبى وتقدموا بتظلمات وهى عدم كفاية البيانات أو وجود اخطاء فيها مثل رقم التليفون أو عنوان السكن أو عدم وجود بطاقات الرقم القومى للأبناء إضافة إلى ورود التظلم لأكثر من جهة وأشارت إلى أن من يتم قبول تظمه بعد التحقق يتم الصرف له من تاريخ الوقف.

