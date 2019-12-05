أخبار مصر | التضامن تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة  

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن تنتهي من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه من المقرر استقلال التأمينات الاجتماعية بدءا من شهر يناير المقبل عن الوزارة وسيكون منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة مستقل عن وزير التضامن الاجتماعي، كما تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لدمج صندوقي التأمينات الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي لأصحاب المعاشات.
وأوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، حيث نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق يقوم علي إدارته مجلس أمناء يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.