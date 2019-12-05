أخبار مصر | جامعة عين شمس تكرم "صناع الخير" لجهودها في محاربة العمى (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة عين شمس تكرم "صناع الخير" لجهودها في محاربة العمى (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت جامعة عين شمس، مؤسسة صناع الخير، لجهودها فى محاربة العمى من خلال اطلاقها وتنفيذها لمبادرتي "عنيك في عنينا" و"أولادنا في عنينا" وتقديم أفضل الرعاية الصحية للأطفال.

وجاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها جامعة عين شمس فى اليوم العالمى للاشخاص ذوى عاقة ونظمتها كلية الدراسات العليا للطفولة بالجماعة وحضرها الدكتورة محمود المتينى رئيس الجامعة.

وفى كلمته في الاحتفالية قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة لن تدخر جهدا فى الحد من الاعاقة، مضيفا أن جهود مؤسسة صناع الخير مع الأطفال في سبيل دعمهم لمواجهة مشكلات الابصار ومثنما الحد من الاعاقة يعكس ايمان المؤسسة باهمية قضيتهم وضرورة حصولهم على حقوقهم.

وأضاف زمزم، أن مؤسسة صناع الخير أطلقت مبادرة عنينك فى عنينا وهى مبادرة شبابية لمكافحة مسببات العمى من خلال الاستعانة بأفضل أجهزة الكشف على العيون وأجراء العمليات فى أفضل المراكز الطبية والمجهزة بأحدث الأجهزة، واكد انه اهتماما بصحة تلاميذنا أطلقت المؤسسة مبادرة عنيك فى عنينا للكشف على أمراض العيون والانيميا والسكرى بالاستعانة بأفضل معامل التحاليل المتخصصة وأفضل استشارى طب الأطفال بجامعة القاهرة، وقدى أجرة المبادرة عدة قوافل بالمدارس فى عدد من المحافظات.

ومن جهته أعرب الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته لتواجده بالاحتفالية مثمنا جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم ورعاية الاشخاص ذوى الاعاقة والحد من الاعاقة بالاصل معتبرهم الداعم الرئيس لهم، مؤكدا وقوف الجامعة دائما بجانب أبناءها من ذوى الهمم والقدرات الخاصة سواء كانت نشاطات تعليمية أو ترفيهية ثقافية ورياضية أو تنمية قدرات ومهارات، كما قدم الشكر لأهالى الأبناء المتواجدين لدورهم الأسرى المهم فى تربية أبناءهم وتشجيعهم برغم إعاقتهم الا أنهم مصرين على تحقيق أحلامهم.