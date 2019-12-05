أخبار مصر | شريف فاروق: مذكرة التفاهم مع "أورانج مصر" لإتاحة فرص العمل وتحقيق التنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف فاروق: مذكرة التفاهم مع "أورانج مصر" لإتاحة فرص العمل وتحقيق التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الأجتماعي، أن الغرض من مذكرة التفاهم مع شركة 'أورانج مصر' هو تحديد الأحكام والشروط والتي بناء عليها سوف يتم صياغة إتفاقية التعاون بين الشركة والبنك، حيث انه بموجب هذا الاتفاق سيتم إنشاء منافذ لتوزيع منتجات وخدمات شركة اورانج.

وأشار فاروق إلى خدمات البنك المختلفة للتسهيل علي عملائه وسوف يتم عمل تصميم موحد لهذه المنافذ، وبشعار موحد على مستوى الجمهورية بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، موضحا أن الهدف من هذا التعاون هو إتاحة فرص عمل للشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، لتشغيل الشباب بما يكفل لهم ولأسرهم حياة كريمة، وتنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة دعم الشباب.

ووقعت وزارة التضامن الأجتماعي بقيادة غادة والي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الأجتماعي، بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وأورنج مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لتوظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

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ووقع على المذكرة كل من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

ويستهدف البروتوكول توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلًا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة من أورنج بجميع محافظات مصر، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد فاعليات التوقيع كل من غادة والي وزير التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الأجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

