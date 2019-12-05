أخبار مصر | وزيرة التضامن: بنك ناصر الاجتماعي يولي أهمية كبيرة للمجتمع

وقالت إن هذا بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلي طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل علي محارب البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم علي الاستثمار.

وتابعت الوزيرة، خلال توقيعها بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة أورانج، أنها شرفت بالعمل مع وزيرة الاتصالات التي ساندت الوزراة، ببرامجها المختلفة، وخاصة وظيفة "تك" وفكرتها الملهمة.

وتابعت الوزيرة أن فكرة الرقمنة التحدي الصعب فيها هو زيادة الطلب وليس زيادة العرض، ودورنا في وزارة التضامن، الذهاب في القرى لحدوث نقلة نوعية من خلال التكنولوجيا والمعلومات، لان الوزارة هدفها الإنسان وتحسين الخدمات المقدمة له، وهدفنا في البروتوكول الوصول ل ١٥٠ قرية، وأن نختار القرى التي يكون فيها الحصان الرابح الكثافة واحتياجها الخدمة.

ووقعت وزارة التضامن الأجتماعي بقيادة غادة والي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الأجتماعي، بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وأورنج مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لتوظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

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وقد وقع على المذكرة كلًا من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

ويستهدف البروتوكول توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلًا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة من أورنج بجميع محافظات مصر، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد فاعليات التوقيع كلا من غادة والي وزير التضامن الأجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الأجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.