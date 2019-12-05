أخبار مصر | وزير الاتصالات: نوقع بروتوكول مع التضامن لخلق فرض عمل للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاتصالات: نوقع بروتوكول مع التضامن لخلق فرض عمل للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي يتنامي وتزداد ثماره، مضيفا إنه قبل أسبوع وقعت هيئة التدريب بروتوكول لتوزيع نفقة السيدات عن طريق مكاتب البريد تيسيرا على هذه الفئة.

وأكد طلعت خلال كلمته، أن اليوم تم توقيع بروتوكول لخلق فرض عمل وتسهيل المشروعات، حيث تعتبر خطوة على مجموعات الجسر الرقمية، موضحا أن التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لبنة جديدة في جدار التعاون، الذي ينمو بصغة يومية.

وأشار الوزير إلي أن التعاون مع بنك ناصر مع وظيفة تك وفر الكثيرمن فرص العمل، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تشرف بالتعاون مع وزارة التضامن لتحديث تطبيقات التأمينات الإجتماعية.

وأوضح أن التعاون بين الوزراتين يزداد وتنمو صدارة، وأنها تضرب مثلا مهنيا للمرأة قائلا: "شرفت بالعمل معها ١٨ شهر كاملة أراها دوما في ادؤها وتدخلاتها ووطنيتها تزداد حماسة يوما بعد يوم.

وتابع، سنظل أصدقاء وسازورها بفينيا للاستمتاع بإنجازتها، وتصبح أكثر تالقا ونفتخر بها.

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ووقعت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وأورنج مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لتوظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

وقد وقع على المذكرة كلًا من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

ويستهدف البروتوكول توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلًا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة من أورنج بجميع محافظات مصر، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد فاعليات التوقيع كلا من غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.