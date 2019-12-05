أخبار مصر | برتوكول تعاون بين بنك ناصر وأورانج مصر لتوظيف الشباب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برتوكول تعاون بين بنك ناصر وأورانج مصر لتوظيف الشباب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي، وأورنج مصر، الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، لتوظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية.

وقد وقع على المذكرة كلًا من الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

ويستهدف البروتوكول توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلًا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة من أورنج بجميع محافظات مصر، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وشهد فاعليات التوقيع كلا من غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.