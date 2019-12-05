أخبار مصر | ما لا تعرفه عن الودائع والشهادات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن الودائع والشهادات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين، ومن هذا المنطلق تنشر بوابة الخليج 365، أهم الشروط للودائع والشهادات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي. الفئة المستهدفة: الأشخاص الطبيعيين. الشروط: الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي : الودائع لأجل 3 سنوات (عائد شهرى ): ويتم فيها صرف العائد شهرى بنسبه 12.5% سنويا. الودائع لأجل 3 سنوات (عائد ربع سنوى ): ويتم فيها صرف العائد ربع سنوى بنسبه 12.75% سنويا Advertisements الودائع لأجل 3 سنوات – ( عائد سنوى ): ويتم فيها صرف العائد سنوى بنسبه 13.5% سنويا الودائع لأجل 5 سنوات – (عائد شهري ): ويتم فيها صرف العائد شهرى بنسبه 10.5% سنويا الودائع لأجل 5 سنوات – ( عائد ربع سنوى ): ويتم فيها صرف العائد ربع سنوى بنسبه 10.75% سنويا الودائع لأجل 5 سنوات – ( عائد سنوى ): ويتم فيها صرف العائد سنوى بنسبه 11.5% سنويا علي أن يحق للعميل استردادها بعد 6 شهور دون خصم ودون عائد.

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