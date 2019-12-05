مصر | سقوط 7 من تجار "الكيف" وبحوزتهم 5 كيلو مخدرات في العاصمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 7 من تجار "الكيف" وبحوزتهم 5 كيلو مخدرات في العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزته (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2،250 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول)، وضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، سبق اتهامه في 15 قضية ومحكوم عليه في قضية "سرقة") حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام- مبلغ مالي- ميزان حساس، 2 هاتف محمول).

وكما تم ضبط (عاطلَين مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 785 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول)، ضبط (ثلاثة أشخاص) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالي، 3 هاتف محمول).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

