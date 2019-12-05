مصر | "الاستئناف": استرددنا 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الاستئناف": استرددنا 270 مليون جنيه من صلاح دياب ومحمود الجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى بعد التحقيقات التي باشرها المستشار خالد عبد الرحمن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية شركة وادي صن ست هيلز للاستثمار من استرداد مبلغ مائتي وسبعين مليون جنيه من كل من صلاح دياب ومحمود الجمال.

وأكدت المحكمة، أن ذلك جاء نظير التصالح عن التهم المنسوبة إليهما.