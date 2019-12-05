مصر | "كشف صحي ومواد غذائية".. قافلة إنسانية واجتماعية لـ"الداخلية" بروضة السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كشف صحي ومواد غذائية".. قافلة إنسانية واجتماعية لـ"الداخلية" بروضة السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطني (حي روضة السيدة زينب) بمحافظة القاهرة.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما استخراج الأوراق الثبوتية، وتم إستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين من قاطني المنطقة.

ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وجاء ذلك في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة.

