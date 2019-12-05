مصر | بسبب "خلافات أسرية".. استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب "خلافات أسرية".. استمرار حبس المتهم بقتل زوجته بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهم ويدعى "أمير" بقتل زوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك إثر خلافات أسرية بينهما.

واصطحب فريق من النيابة العامة، بجنوب الجيزة، المتهم ويدعى "أمير "البالغ من العمر 34 عامًا بقتل زوجته وتدعى "مارينا" إثر خلافات زوجية بينهم، لمسرح الجريمة لتمثيل جريمته.

وكشفت التحريات الأولية، أن الزوج ويدعى أمير سدد لزوجته طعنة برقبتها محدثًا اصابتها نتيجة لوجود خلافات عائلية، وتم على الفور نقلها للمستشفى ولكن لفظت انفاسها الاخيرة

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بوصول مارينا، 32 سنة، ربة منزل ومقيمة شارع عبد العزيز الشافعي، اللبيني، بمنطقة الهرم، متوفية بجرح طعني بالرقبة من الناحية اليمني.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية، وبانتقال المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة، ومناقشة الزوج أمير، 34 سنة، صاحب محل تموين اعترف بوجود خلافات زوجية بسبب طلبتها الكثيرة " زنانة"، ما دفعه إلى ضربها وطعنها بالسكين في رقبتها، محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتم التحفظ على الشقة وضبط السكين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.