مصر | بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بعد ارتكابهم 8 سرقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (عاطلَين، مقيمان بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية")، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (8) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية")، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

