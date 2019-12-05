مصر | "وقعت وهما بيسرقوها فماتت".. ضبط المتهمين بخطف حقيبة مسنة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وقعت وهما بيسرقوها فماتت".. ضبط المتهمين بخطف حقيبة مسنة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات بوصول ( ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم) مُصابة بنزيف بالمخ ووفاتها متأثرة بإصابتها وما قرره شقيقها أنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم قام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية، بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز).

وبمواجهتهما قررا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهم لمزاولة نشاطهما الإجرامي في مجال خطف الهواتف المحمولة وحقائب يد السيدات بالطريق العام، باستخدام دراجة نارية ( بدون لوحات، ملك وقيادة أحدهما)، ولدى مشاهدتهما للمجني عليها عقدا العزم على سرقة حقيبتها بأسلوب الخطف عقب تتبعها، حيث قام أحدهما بخطف حقيبتها مما أدى لسقوطها أرضًا وحدوث إصابتها التى أودت بحياتها وهربا، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة بمكان تخلصها بإلقائها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وضبط الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

