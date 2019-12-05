شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إطلاق حملة قومية للكشف المبكر عن الإصابة بالسكر قريبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام الحفناوي، أمين عام اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تخطط لإطلاق حملة قومية خلال الأيام المقبلة، تندرج تحت مبادرة 100 مليون صحة، بهدف الكشف المبكر عن عوامل الاستعداد للإصابة بمرض السكر بين المواطنين، وذلك لخطورة تلك المرحلة وتفادي المخاطر والمضاعفات الناتجة عن الإصابة بالمرض والتي يأتي في مقدمتها التهابات الأعصاب الطرفية على أن يتم توفير العلاج بالمجان لجميع المرضى.

وأضاف «الحفناوي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» على هامش المؤتمر الصحي لإطلاق البرنامج التدريبي الأول للأطباء للكشف المبكر عن التهاب الأعصاب الطرفية، أن الحملة الجديدة سيتم إطلاقها قريبا على أن يكون المستهدفون بالفحص من هم فوق سن 40 عاما لتجنب المضاعفات الخطيرة لمرض السكر، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف قياس السمنه والوزن والضغط والتعرف على التاريخ العائلي للمرضى لتعزيز قواعد البيانات والتعرف على معدلات الإصابة بالمرض أو إحتمالية حدوثه .

وأضاف أمين عام اللجنة القومية للسكر، أن الهدف من الحملة تفادي الإصابة بمرض التهابات الأعصاب الطرفية، مشيرا إلى أن حملة «إحساسك نعمة» تقوم بتوفير التوعية اللازمة للمرضى بجانب العلاجات والأدوية الأمنه وفق أحدث برتوكول علاجي للمرضى، مؤكدا أن المستهدفين بالفحص للكشف عن مرض التهاب الأعصاب الطرفية أحد المضاعفات الخطرة للإصابة بالسكر، مشيرا إلى أن 60 % من المصابون من مرضى السكر لا يعرفون .

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وأوضح الدكتور هشام الحفناوي، أن 4 % من مرضى السكر يحصلون على علاج ارتفاع نسبة الدهون بالدم، مشيرا إلى أن الفحص الخاص باكتشاف ما قبل السكر يشمل صدور القرار الخاص بالعلاج على نفقة الدولة وإجراء التحاليل كالسكر التراكمي ومعدلات مقاومة الأنسولين في الدم .

وتابع أمين عام اللجنة القومية للسكر، أن اللجنة لها مهام محددة حاليا تشمل صياغة أحدث البروتوكولات العلاجية لعلاج السكر ومضاعفاته، على أن يتم توزيعة على جميع المستشفيات والأطباء، مضيفا أن اللجنة أطلقت مجموعة من الحملات مثل «إحساسك نعمة» لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية، والتي تستهدف توفير العلاج السليم بعد الكشف المبكر، مضيفا أنه تم عمل أول ابليكشن يتضمن الأدلة العلمية والبرتوكولات العلاجية التي يطلع عليها الأطباء لتمكنهم من التشخيص السليم وتوصيف العلاج الآمن.

وكشف الدكتور هشام الحفناوي، أنه تم عمل أول بروتوكول علاجي لمرضى السكر داخل المستشفيات، مضيفا أنه تم رفع قيمة قرار علاج السكر على نفقة الدولة من 800 إلى 2400 جنية، على أن يتم تجديده كل 6 شهور، وتابع: «الدولة توفر أفضل علاجات السكر للمرضى، ولدينا 8.9 مليون مواطن مصابون بالمرض»، ونصح بممارسة الرياضة والبعد عن زيادة الوزن .

وتابع: لدينا مشروع تدريبي لـ 600 طبيب ضمن الخطة التدريبية لتغطية مستشفيات الجمهورية خلال الفترة القادمة على أحدث البروتوكولات العلاجية لمرض السكر، لافتا إلى أنه سيتم تسليم كل طبيب شهادة معتمدة من الوزارة ومجموعة الأدوات الطبية التي سوف يتم استخدامها في ورشة العمل والتي تساعد على التشخيص المبكر لالتهاب الأعصاب الطرفية.

يذكر أن وزارة الصحة أطلقت حملة إحساسك نعمة منذ أكثر من عام كونها حملة قومية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية ضمن مبادرة 100 مليون صحة الرئاسية، للحد من إصابة 8.9 مليون مريض سكر بمضاعفات مرض إلتهاب الأعصاب الطرفية وهو ما يساهم في تقليص حالات بتر القدم السكري.