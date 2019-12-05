شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «الاتصالات» و«التضامن» لتوظيف الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر الاجتماعي وشركة أورانج للاتصالات، لتعزيز التعاون بين الطرفين للعمل على توظيف الشباب والتوسع في الخدمات المالية الرقمية، فضلا عن التوسع في توفير خدمات الاتصالات المتكاملة بجميع محافظات مصر.

وقد وقع على المذكرة كلاً من الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.

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وأشارت «والي» إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة للمجتمع عبر خلق الشراكات وحشد الجهود وقدرات المؤسسات المختلفة للعمل للوصول إلى أوسع استفادة عبر شراكاته المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني، لتمكينهم من العمل والإنتاج والمشاركة الاقتصادية الفعالة، بجانب الاهتمام بالتنمية البشرية والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية لتحويل الطاقات العاطلة إلى طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل على محارب البطالة والنهوض بالشباب وتشجيعهم على الاستثمار.

وأشار وزير الاتصالات إلى حرص الدولة على دمج مفاهيم التحول الرقمي في جميع القطاعات والشراكة مع القطاع الخاص، من أجل تقديم الخدمات المالية الرقمية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي، مشيرا إلى مجالات التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي في العديد من المشروعات التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي والسعي نحو تقديم خدمات متميزة ومتطورة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.

وفي ختام كلمته وجه وزير الاتصالات التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، على اختيارها وكيلًا للسكرتير العام للأمم المتحدة ومديرًا تنفيذيًا لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة.