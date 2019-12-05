شكرا لقرائتكم خبر عن «التنظيم والإدارة» ينتهي من تقييم 6466 متقدم لـ150 وظيفة بالسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهاء الجهاز، الخميس، من تقييم 6466 مهندس تقدموا لشغل 150 وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر الماضي حتى 4 ديسمبر، وذلك في تخصصات «الميكانيكا، الكهرباء، الكترونيات، مدني، عمارة والاتصالات».

وقال رئيس الجهاز إن المتقدمين أدوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، كما أدى المتقدمون اختبار يتعلق بتخصص الوظيفة التي يرغب المتقدم في شغلها.

جدير بالذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسلفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.