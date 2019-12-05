شكرا لقرائتكم خبر عن «الفنية العسكرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الدولية للمواد المركبة بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المنتدى الدولي لعلوم وتكنولوجيا المواد المركبة، والذي عقد بجامعة باومان الروسية خلال المدة من 17 إلى 23 نوفمبر، ونجح فريق طلبة الكلية الفنية العسكرية في الحصول على المركز الأول في المسابقة من بين 24 فريقاً يمثلون 13 جامعة و8 مؤسسات صناعية حول العالم، كما حصل الفريق على كأس التميز والمركز الأول في جميع المراحل النظرية والعملية للمسابقة متفوقاً على جميع المنافسين من الجامعات الأخرى، وسط إشادة واسعة من القائمين على المسابقة من الجانب الروسى، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

جاء ذلك في إطار دعم القيادة العامة للقوات المسلحة وسعيها الدائم لتحديث المنظومة العلمية والبحثية بالكليات والمعاهد العسكرية المختلفة لتخريج جيلاً قادراً على إستيعاب وإستخدام التكنولوجيا الحديثة الهائلة.

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وحرصت الكلية الفنية العسكرية على الإعداد والتأهيل الجيد للمشاركين حيث خضعوا لدورة تدريبية لرفع مهاراتهم في مجال إستخدام تقنية الواقع الإفتراضى (virtual Reality) المستخدمة هذا العام في المسابقة داخل جامعه باومان الروسية.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقدرات الفريق المصري المشارك في المسابقة، والذي حصل على المركز الأول وساهم في رفع علم مصر عاليًا وسط مشاركة عدة فرق من مختلف دول العالم.

يذكر أن الكلية الفنية العسكرية تعقد مسابقة محلية في مجال المواد المركبة سنويًا، تحت رعاية القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بما يحقق أقصى استفادة في مجال تصنيع المواد المركبة وبناء بيئة علمية بين الطلاب للعمل بشكل جماعي ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية الفنية العسكرية وباقي الجامعات العالمية وتعزيز مهارات القيادة وبناء فريق عمل متجانس قادر على استيعاب واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية.