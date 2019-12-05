شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نعمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز منظومة السلامة في أنشطة القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل حالياً على اتخاذ إجراءات فعلية وخطوات جادة على أرض الواقع لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في أنشطة وعمليات البترول والغاز بما يضمن استمرار واستدامة هذه العمليات بأعلى درجات الأمان السلامة للعاملين والأصول، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات تلافى كافة الأسباب المؤثرة على السلامة والمتسببة في الحوادث.

وقال «الملال» في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للسلامة والصحة المهنية بقطاع البترول، الخميس، إنه في ضوء تقييم وتحليل الأسباب المؤدية للحوادث فقد تم التوصل إلى أن العنصر البشرى هو العامل الأساسي في ذلك وبتحليل هذه الحوادث وجد أهمها في حوادث قيادة المركبات والتحكم في إدارة العمليات وإدارة منظومة التعاقد مع المقاولين، مشيرًا إلى أنه جار العمل على تلافى هذه الأسباب من خلال تعزيز سلوكيات وثقافة السلامة لدى العنصر البشرى ورفع درجة الوعى بالسلامة في تطبيق منظومة التحكم في إدارة العمليات والتركيز على معايير الكفاءة والأمان في منظومة التعاقد مع المقاولين.

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وأوضح الوزير أن تطوير منظومة إدارة السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول تضمن إنشاء لجنة عليا للسلامة والصحة المهنية تكون المسئولة عن الحوكمة في منظومة السلامة وتتولي وضع لوائح وسياسات موحدة تراعي المعايير العالمية وتشرف على التنفيذ ومراجعة القوانين، لافتًا إلى أهمية التعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب في تطبيق منظومة السلامة بمعايير عالمية.

وأضاف «الملا» أنه يتم حاليًا التركيز على تأهيل وتدريب العنصر البشرى في مجال السلامة من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع الشركاء الأجانب في مواقع عملهم داخل وخارج مصر، حيث يجرى حالياً تنفيذ برنامج متخصص لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الشابة لأكثر من 70 من العاملين في مجال السلامة ليكونوا نواة لتحقيق أفضل معدلات أداء في مجال السلامة والصحة المهنية بشركات قطاع البترول خلال الفترة المقبلة مؤكداً أن هذا البرنامج مستمر وسيستوعب كوادر جديدة في إطار تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال والوصول بهم لمستوى متميز يضمن تنفيذ العمليات البترولية وفقاً لأعلى درجات السلامة والأمان، كما تم ايفاد 72 من الكوادر الشابة العاملة في مجال السلامة إلى إيطاليا من خلال شركتى عجيبة وبتروبل إلى مواقع شركة إينى الإيطالية لتعزيز الخبرات في مجال السلامة وفقاً لمعايير عالمية.

وأشار إلى أنه سيتم وضع اشتراطات ومعايير لتولى الوظائف القيادية خلال الفترة القادمة ترتبط بضرورة أن يتضمن المسار الوظيفي تولى وظيفة في مجال السلامة والصحة المهنية لافتا إلى ان الشركات العالمية تنفذ هذه المعايير في اختيار قياداتها، مشددا على اعتماد معيار تطبيق الأمن والسلامة ضمن معايير تقييم اداء الشركات البترولية، وأن اسبوع السلامة هذا العام شهد الاهتمام بالتطبيق الفعلي لخطط وقواعد واشتراطات السلامة في الشركات ومواقعها، وقيام كل شركة بإعداد خطة محكمة في مجال السلامة وتم مراجعتها واعتمادها لتكون ملزمة بتنفيذها، كما سيتم ادخال معيار السلامة في التقييم الفردي للموظفين والعاملين بالقطاع لتعزيز سلوك السلامة كسلوك شخصي.

وأوضح وزير البترول أن تنفيذ مشروع حقل ظهر يمثل نموذجاً ناجحا لتطبيق معايير السلامة في مشروعات قطاع البترول من خلال أكثر من مليون ساعة عمل بلا حوادث وإصابات في ظل تواجد 15 ألف عامل يومياً بالموقع، مشددًا على أهمية التزام الشركات البترولية بمعايير السلامة والحفاظ على البيئة لضمان استدامة العمليات واستمرار النجاحات الحالية وتناميها.