شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزرا»: «اليونسكو» تختار أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم (انفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، انفوجرافا، بمناسبة اختيار «اليونسكو»، مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتعلم عام 2019.

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وأوضح المركز أن مدينة أسوان تمتلك العديد من فرص التدريب الريادية لكل الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وهو ما دفع منظمة اليونسكو الدولية لاختيارها ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتعلم 2019.

وأوضح الانفوجراف، أن مدينة «أسوان» تقع على الضفة الشرقية لنهر النيل، وأن المسابقة ضمت مدن من بين 150 دولة، وأن منظمة «اليونسكو» تهدف إلى التعرف على الممارسات الجيدة، في تقديم تعليم جيد وتوفير فرص التعلم مدى الحياة لجميع المواطنين على المستوى المحلي.