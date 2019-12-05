شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أشهر على إطلاق «watch it».. كيف أثرت المنصة على صناعة الإعلام؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كيف يمكن لمنصة رقمية مصرية أن تنافس منصة عالمية مثل «Net flix» وأخرى عربية مثل «شاهد.نت» اتجها لهذا المجال قبل عدة سنوات؟

ربما كان هذا التحدي هو الأبرز عند إعلان مجموعة إعلام المصريين إطلاق منصة «watch it»، قبل شهور قليلة، ولكن كانت المفاجأة في تصدر المنصة محركات البحث، واستطاعتها منافسة تلك المنصات في استطلاعات رأى مختلفة.

«معظم شركات إنتاج المحتوى العالمية اتجهت منذ فترة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للمحتوى، فلا تجده متاح على منصات مجانية بالجودة الفائقة المطلوبة للمشاهد الحديث... لذا كان اتجاهنا إلى حماية حقوق المحتوى الدرامى المصرى بإنشاء تلك المنصة الرقمية الجديدة لنقوم بجزء من دورنا في تحديث طرق تقديم المحتوى للمشاهد».. هكذا أعلنت شركة إعلام المصريين عن إطلاق منصة Watch It قبل نحو 6 أشهر.

في 4 مايو الماضي، كان البعض يرى الإعلان عن المنصة الرقمية الجديدة مفاجئًا رغم وجود منصات عربية سبقتنا بنحو 10 سنوات مثل شاهد.نت التي تم إطلاقها في عام 2011، لكن هل كان الإعلان عن المنصة حتميًا؟

طارق الشناوي، الناقد الفني، أجاب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا شك أن التطبيق خطوة مهمة في مسار الإعلام المصري، ويجب على الجميع دعم التجربة للنجاح، باعتبارها خطوة هامة للصناعة ككل».

في بيان إعلان إطلاق منصة «ووتش إت»، ذكر تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين أن «تلك المنصة ستطلب إنتاجا غزيرًا من المنتجين المختلفين لضمان التجدد الدائم وهو أيضا ما سيقوم بتنشيط سوق الإنتاج ويخلق فرصا جديدة للمنتجين المحليين والعالميين لوضع المحتوى الخاص بهم على المنصة من خلال اتفاقات تجارية... ذلك يساعد في زيادة فرص العمل الجاد وفتح نوافذ جديدة لكل الزملاء في الوسط الإعلامى».

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المعنى نفسه ذكره الناقد طارق الشناوي، مؤكدًا أن ما حدث «خطوة رائعة من الدولة نحو التوجه للإنترنت والتكنولوجيا الحديثة من خلال منصات الانترنت والحفاظ على حقوق المبدعين».

منصة watch it التي لم يتجاوز عمرها 6 أشهر، تصدرت محرك البحث الأبرز جوجل عدة مرات، بفضل بحث المتابعين عن المحتوى الموجود عليها والذي كان أبرزه فيلم الممر الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ولكن هل يتوقف الأمر عند الإنتاج الجديد، خاصة مع إشارة بيان إطلاق المنصة إلى «حماية التراث الفني المصري»؟

«التجربة أثبتت نجاحها من خلال بث الأعمال القديمة في قناة ماسبيرو زمان، وهو المحتوى الذي يتم بثه الآن عبر المنصة، بشكل حقق كثافة كبيرة في المشاهدة بشكل حتى فاق الأعمال الجديدة».. هكذا تحدث «الشناوي» عن تجربة «ووتش إت» في التعامل مع التراث المصري وأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في ضوء البروتوكول الذي تم مع «الهيئة الوطنية للإعلام» للحفاظ على مكتبته ورقمنتها.

الناقد الفني الكبير طالب في تصريحاته لـ«المصري اليوم» بإحاطة التطبيق الجديد بعمق قانوني لجعل الحقوق الأدبية والمادية هي البنية التحتية لهذا التطبيق الرائع؛ حتى لا يشوبه أي شائبة.

واختتم «الشناوي» تصريحاته: «الطموح لم يتحقق كله حتي الآن.. لكن الأهم أننا دخلنا في مجال التكنولوجيا الرقمية واستطاعنا أن نتواجد فيه».

من جانبها، قالت ماجدة موريس، الناقدة الفنية، إن «تطبيق ووتش إت لديه ميزة مهمة جدًا تتمثل في التراث المصري من ماسبيرو».

ورأت أنه «يجب استغلال ذلك في الاتجاه به نحو العالمية»، وتابعت أن «التطبيق حاليًا يسير بشكل جيد ولكن لا نستطيع الحكيم عليه إلا بعد 6 أشهر من الآن بعد أن يظهر كافة تفاصيل إنشائه بشكل أكثر وأن يتوجه للعالمية».