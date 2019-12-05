شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية تعفي المُخصص لهم أراضٍ زراعية بالمدن الجديدة من غرامات التأخير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية، منح تيسيرات في السداد للعملاء المخصص لهم أراضٍ زراعية تمليك وبمقابل انتفاع بالمدن الجديدة (الساري تخصيصها فقط)، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المُستحقة، خلال 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ الإعلان الذي سينشر في الصحف، وذلك تيسيرًا من الهيئة على المواطنين.

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