شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار والزيودي يفتتحان مولًا تجاريًا في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي الإماراتي، الخميس، مولا تجاريا في القاهرة، تم إنشاؤه وفقا لنظام المناطق الإستثمارية، باستثمارات 580 مليون دولار بنحو 9.35 مليار جنيه، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللواء المهندس أمير سيد أحمد حسن، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم القابضة، وضياء الدين يحى، الرئيس الاقليمى والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم العقارية.

ويقع المشروع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فدان، ويضم أكثر من 260 متجرًا للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشادت الوزيرة بالمول التجاري والذى يعد ضمن المناطق الاستثمارية، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية يعد من أبرز وأهم الانظمة الاستثمارية، لما يقدمه من إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات ومساعدة المستثمر في التعامل مع كافة أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع.

وأشارت الوزيرة إلى قصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الإماراتية في مصر والتى وصلت إلى 7.2 مليار دولار في ظل وجود 1165 شركة في مصر.

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وأوضحت الوزيرة أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم في إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل، ويتم حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 الف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.

وأضافت «نصر» أن المشروع كان من أول المناطق الاستثمارية التي تأسست بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، ودعت رجال الأعمال الإماراتيين لمواصلة ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي الإماراتي، إن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به في متانة العلاقات الرسمية والشعبية، ونشهد الآن حقبة جديدة من تطور العلاقات.

وأضاف «الزيودي» أن مشروع اليوم هو نموذج رائد في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم القابضة، إن الشركة تعتبر نفسها جزءا من نسيج مجتمع الأعمال في مصر، حيث تعمل في مصر منذ 21 عاما، وضخت استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه في الخمس سنوات الماضية ووفرت 126 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتخطط لاستمرار تدفق الاستثمارات بضخ 44 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ولكن بوتيرة أسرع، مشيرا إلى التزام الشركة بالاستثمار طويل الأجل في مصر، وعلى سبيل المثال فإن استثمارات المشروع التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار جنيه، منها مليار جنيه تم ضخها لرفع كفاءة الطرق والبنية التحتية المحيطة بالمشروع.

وقدم آلان بيجاني الشكر للقيادة السياسية المصرية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعمهما المستثمر للقطاع الخاص، وتمهيد بيئة الاستثمار.