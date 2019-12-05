شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: 9 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي لتمويل 4 برامج لدعم كفاءة الوحدات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن التوصل إلى اتفاق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، لتوفير مبلغ 9 ملايين يورو، لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي، ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الأربعة برامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي ستكون على النحو التالي، برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية، والذي يهدف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة، بالإضافة إلى وحدات إقليمية مسؤولة عن مبادرات تمكين المرأة، ودعم دورها التنموي في محافظات مصر.

Advertisements

وأضاف أن ثاني تلك البرامج متمثل في برنامج إصلاح مراكز المعلومات ونظام دعم واتخاذ القرارات بالمحافظات، والذي يهدف إلى دعم مراكز المعلومات لتكون أداة تمكين أساسية لعملية اللامركزية من أجل تحقيق الاتصال والتفاعل في إطار من اللامركزية، بالإضافة إلى دعم المحافظين والقيادات المحلية لتكون أكثر دراية بخطط التنمية المحلية والعمل على تنفيذها بكفاءة وفاعلية.

وأضاف الوزير أن البرنامج الثالث يتضمن التطوير المؤسسي للقدرات المالية لصندوق التنمية المحلية ويساهم هذا البرنامج في تطوير الجانب المؤسسي وبناء القدرات بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، لافتًا إلى أن البرنامج الأخير خاص بتحويل مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لأكاديمية للتنمية المحلية، حيث يستهدف هذا البرنامج تطوير مؤسسة تدريب للإدارة المحلية على المستوى الوطني فضلا عن إيجاد منصة إقليمية لتعزيز التعاون مع دول المنطقة في مجال التنمية والحكم المحلي.

وأكد شعراوي أهمية دعم الإطار المؤسسي وتطويره وإعادة هيكلة الوحدات المحلية وإيجاد منظومة متكاملة تتوافق مع متطلبات اللامركزية ورفع الكفاءة للنظم المحلية.