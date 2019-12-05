شكرا لقرائتكم خبر عن « تعليم الوادي الجديد»: خروج الطالبات المصابات باختناق من المستشفى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع صلاح مرغني مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، حالات الطالبات المصابات اختناق بمدرسة موط الثانوية الزراعية وتم نقلهن لمستشفى الداخلة العام.
وأشار «مرغني»، إلى أنه فور الواقعة تم تشكيل غرفة للعمليات بالمديرية لمتابعة الوضع مع الإدارة التعليمية بالداخلة للمتابعة لحظة بلحظة والإطمئنان على حالة الطالبات، مؤكدا على تماثل الطالبات للشفاء ومغادرتهن للمستشفى فور تلقي العلاج اللازم وعودتهن للمدرسة.
وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، تلقى إخطارًا بوصول طالبات في حالة اختناق لمستشفى الداخلة .
تبين إصابة طالبات مدرسة موط الثانوية الزراعية، باختناق إثر استنشاق أدخنة ناتجة من حرق مخلفات وقمامة وهن، إسراء حسن محمد، أمنيه سيد أحمد، كريمه ممدوح محمد، ساره محمد محمد، دعاء حمدي محمد،ايه صلاح مجاور، أسماء محمد فهمي، أسماء نصر محمد، دينا كرم رافع ١٦ سنة، مروه كمال سيد ١٨ سنة، سها محمد محمد ١٧ سنة.
تم نقل الطالبات لمستشفى الداخلة العام، لتلقي العلاج عن طريق سيارات الإسعاف.
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