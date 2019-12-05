شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد مشروع الموقف الإقليمي الجاري تنفيذه بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بتفقد موقع مشروع الموقف الإقليمي الجاري تنفيذه على مساحة (62000 م2) بالمدينة، والذي يقع في الفاصل السكنى الصناعي أمام بوابة المطورين.

وقال المهندس شريف الشربيني، خلال جولته بالموقع، إن المشروع مصمم على أحدث مستوى بنظام البوابات الإلكترونية، ومن المقرر أن يشتمل المشروع على مبنى تجارى بمسطح (600 م2)، مكون من طابقين وصالة انتظار، ومبنى إداري، ومبنى ورش، وكافيتريات لخدمة الركاب، ومظلات للأفراد ومظلات للأتوبيسات خرسانية ومعدنية، ومسجد يضم مصلى للسيدات، وغرف أمن وغرف كهرباء، كما سيتم نقل جميع المواقف العشوائية إلى الموقف الإقليمي.

وأضاف الشربيني أن المشروع يهدف لربط أحياء المدينة مع بعضها بالداخل، وكذا ربط المدينة بجميع محافظات الوجهين القبلي والبحري، بسعة استيعابية حوالي 27 أتوبيسا على مساحة (2600م2)، وعدد 114 «ميني باص» داخلي على مساحة (2870م2)، وعدد 280 «مينى باص» للربط بين المدينة والمحافظات المختلفة، وعدد 35 مكان انتظار للسيارات الملاكي، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة من جهاز المدينة لقاطنيها والمترددين عليها.

رئيس مدينة 6 أكتوبر يتفقد مشروع الموقف الإقليمي

رئيس مدينة 6 أكتوبر يتفقد مشروع الموقف الإقليمي

رئيس مدينة 6 أكتوبر يتفقد مشروع الموقف الإقليمي