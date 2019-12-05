شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات والمترو قبل 30 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لا حديث عن زيادة سعر تذكرة قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق قبل 30 يونيو 2020.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الخميس، أننا سنجتمع مع طوائف الشعب المصري ومصارحتهم بحقيقة التطوير الذي يتم، ولكن حاليا لا توجد زيادة في سعر التذاكر.
وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم تشغيل قطارات بعربات جديدة في 30 يونيو المقبل.
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