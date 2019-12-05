شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستقبل أول 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الاسكندرية بـ27 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، الدفعة الأولى (10 جرارات سكة حديد جديدة)، إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن عقد تصنيع وتوريد 110 جرار جديد، وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي، الذين تم التعاقد عليهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation، حيث شاهد وزير النقل ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب هشام عبدالواحد، ووكيل وأعضاء لجنة النقل والمواصلات ورئيس وقيادات السكك الحديدية ورئيس وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية، عملية إنزال الجرارات من السفينة «بحري جدة» القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم وضعها على قضبان السكك الحديدية تمهيدها لنقلها إلى ورش الفرز بمحطة مصر بالقاهرة لتجهيزها للعمل.

وقدم وزير النقل التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري على وصول الدفعة الأولى من هذه الصفقة الهامة، مؤكدًا على الدور الكبير للرئيس السيسي في إنهاء هذه الصفقة مع جنرال إليكتريك وإصراره الكبير على إنفاذها، مشيرًا إلى أن الصفقة تدخل ضمن خطة الوزارة لدعم الأسطول الحالي من جرارات السكة الحديد بما يسهم في زيادة عدد الرحلات على خطوط الشبكة، وتحسين الخدمة المقدمة، وتلبية طلبات جمهور مستخدمي السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، لافتًا إلى أن تدعيم منظومة الجر بالسكك الحديدية يساهم أيضًا في زيادة نسبة المنقول من البضائع عبر خطوط السكة الحديد بما يقلل من الأعباء على الطرق، ويساهم في زيادة موارد السكة الحديد بما يعود بالإيجاب على الخدمة المقدمة.

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وأضاف «الوزير» أن وصول الدفعة الأولى من الجرارات يعتبر أولى مراحل جني ثمار التعاقدات الضخمة التي أبرمتها وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية، والخاصة بشراء جرارات وعربات جديدة والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، وذلك لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، مشيرًا إلى أن هذه أول جرارات جديدة تنضم إلى أسطول جرارات هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات (2009).

وأوضح الوزير أن قيمة توريد الـ10 جرارات بلغت 27.05 مليون دولار، تم تدبيرها من موارد هيئة السكك الحديد الذاتية «حركة قطع التذاكر- الغرامات – استغلال أصول السكة الحديد – الاستثمار الاعلاني»، وأن إجمالي قيمة توريد 110 جرارًا وإعادة تأهيل عدد 81 جرار، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شامل الدعم الفني 602.05 مليون دولار، مضيفًا أن الشركة المصنعة قامت بتصنيع 50 جرار جديد، تم توريد منهم 10 جرارات كدفعة أولى، وسيتم وصول الـ40 جرار الأخرى مع تفعيل إتفاقية التمويل ليبدأ تصنيع الـ60 جرار الأخرى.

وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية

وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية

وأكد الوزير أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد بمصانع الشركة بالولايات المتحدة الأمريكية، وفيما يتعلق بمشروع إعادة تأهيل 81 جرار، فأكد وزير النقل أنه تم الإنتهاء من إعادة تأهيل 2 جرار، وتم دخولهم التشغيل في أكتوبر 2019، وجاري حاليًا الانتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 جرار أخرى، ومن المقرر وضعها بالتشغيل نهاية الشهر الحالي.

وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية

وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية

وأشار إلى أن إعادة التأهيل تتم بقطع الغيارات الأصلية ويتم تنفيذها في ورشة التبين، وبأيدي عمال مصريين، وتحت إشراف خبراء أجانب من الشركة الموردة.