شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس يشترى الامتياز الألمانى توماس كوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب رجل الاعمال المصري سميح ساويرس في ضجة كبيرة في سويسرا بخطط وصوله إلى نفق قاعدة جوتهارد. وفي ألمانيا ، أصبح الملياردير على وشك أن يصبح واحداً من أكبر رواد الأعمال في البلاد حيث تشتري مجموعة Raiffeisen Touristik Group نظام الامتياز الألماني من Thomas Cook الذي تسعى له المئات من وكالات السفر.

وقال موقع en24 الاخبارى أن شركة توماس كوك افلست الخريف الماضى، ومنذ ذلك الحين هناك عمليات بيع كبيرة أفلست المشغل السياحى البريطاني توماس كوك والعديد من الشركات الوطنية هذا الخريف. منذ ذلك الحين، هناك عمليات بيع كبيرة. ذهبت حقوق العلامات التجارية إلى الصين لأكثر من 14 مليون فرنك. ما كان نظام الامتياز الألمانى لا يزال يستحق غير معروف.

ويملك ساويرس 74.9%من مجموعة رايفايزن للسياحة وتحقق الشركة حوالى 3.5 مليار يورو من المبيعات كما تضم المجموعة العلامة التجارية أوتو ريسلاند وامتياز توماس كوك هولندا بالاضافة الى 700 وكالة سفر خاصة فيما يمثل ما يقرب من نصف جميع وكالات السفر في ألمانيا التي تنتمي إلى صناعة السياحة.

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يحمل ساويرس أيضًا أسهم فى شركة FTI السياحية من ميونخ بما يمثل ثلث الشركة.

وبحسب التقرير يرتبط التزام ساويرس بأعمال مبيعات السياحة ارتباطًا وثيقًا بأعماله الفندقية وتملك شركته أوراسكوم 35 فندقاً في مصر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وسويسرا. ومن المخطط أيضا إقامة مشاريع فندقية فى الجبل الأسود والمغرب.