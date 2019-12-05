شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تغلق 100 معبر غير قانوني على السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط (17) تشكيلاً عصابياً ، ضموا (39) متهم ، إرتكبوا (17) حادث ،وضبط (60) قضية (سرقات، نشل)،وضبط (2) قضية حيازة أسلحة نارية وذخائر ،وضبط (94) قضية أموال عامة متنوعة،وضبط (63) قضية مخدرات،ضبط (501) قضية فى مجال قضايا الإتصالات والبريد،وضبط (65) قضية سلاح أبيض ،وتنفيذ (11321) حكم قضائى (86 حكم جنائى – 11235 حكم جنح) ،إعادة (6) أطفال وفتيات لأهليتهم، ضبط (14) قضية فى مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق،وضبط (8) قضايا (تسول)،ضبط (16887) غرامة فورية (تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة)،وضبط (4006) مخالفة عبور السكة الحديد من الأماكن غير المخصص للمشاه،وضبط (3068) مخالفة مزاولة مهنة بائع متجول بدون ترخيص،وغلق (100) معبر غير قانونى. Advertisements وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة.

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