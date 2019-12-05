شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 أطنان مخدرات قبل تهريبها عبر محور قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ضربة أمنية ناجحة، أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 3 طن و200 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بداخل سيارة نقل بالسويس، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال العمل على ضبط العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها، وإستهداف القائمين على محاولات جلبها وتهريبها إلى داخل البلاد.

وتمكن قسم البحث الجنائى بإدارة تأمين المجرى الملاحى بالسويس "التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس"، من ضبط "سائق – مقيم بمحافظة المنيا"، أثناء عبوره معدية الشط بالسويس مستقلاً سيارة نقل محملة بجوالات "كسر رخام" من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وبحوزته بداخل السيارة "45 جوال كبير بداخلهم 1127 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت جميعها 3200 كيلو جرام "مخبأة أسفل حمولة السيارة" وعُثر بحوزته على مبلغ مالى– 2 هاتف محمول".

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واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد النقل والإتجار والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة للإتصال بالعملاء.



المتهم