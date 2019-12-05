شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. السجون تفرج عن 454 سجينا بعفو رئاسى وشرطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها الإفراج عن 454 سجينا بعفو رئاسى وشرطى.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الوحدة ظهرا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الوحدة ظهرا..

أفرجت السجون عن 454 سجين بعفو رئاسى وشَرطى، استمراراً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.





نشرت الجريدة الرسية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 444 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 29-6-2019.





أكد المهندس كامل وزير النقل أنه لن يتم زيادة أسعار تذاكر السكة الحديد رغم التطوير الذى يحدث حاليا، إلا أنه لن يسمح لراكب باستقلال القطارات بدون تذكرة وسيتم تغريم المخالف وتحصيل قيمة التذكرة منه.





عندما أراد الإمام ابن قيم الجوزية أن يصدر كتابا عن الفتوى وآدابها اتخذ له عنوانا مؤثرا وهو «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، حيث يصف الفتوى بأنها توقيع من المفتى عن الله، وهى مهمة بالتأكيد شاقة وعصيبة، لذا فإنه قال فى هذا الكتاب إن من قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم، ومما هو ثابت فى الأثر أن الإمام مالك بكل ما يحمله من علم عندما سئل عن 40 مسألة أجاب عن 8 مسائل، وقال فى 32: «لا أدرى»، وطلب من سائله أن يقول للناس: مالك لا يعرف شيئا، وكذلك كان الصحابة يتدافعون عن الفتوى خوفا منها. فى مقابل هذا فإن الفتوى لدى الإخوان وشيوخهم أمر سهل وبسيط، المعادلة لديهم أن كل ما يخدم الجماعة وأهدافها حلال، أما ما يقف ضدها فهو حرام، هذه الجراءة على الفتوى أنتجت ميراثا ونصوصا كارثية تدعم الإرهاب وتهدر حقوق المرأة، وتتعامل مع الأقباط باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، وتتعامل مع الديمقراطية بالقطعة.. فى السطور التالية نحاول أن نرصد جانبا من الميراث الكارثى لفتاوى الدم عند الإخوان.





أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه يتم تجهيز كارت تذكرة موحد لاستقلال المترو والمونوريل، الذى سيتم تنفيذه والقطار المكهرب الرابط العاصمة الإدارية والسلام.





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تجمع المئات من المحامين الفرنسيين فى ساحة الجمهورية التى تعد شاهدا على الكثير من الاحتجاجات فى الفترة الأخيرة، استعدادا لتحركهم فى العديد من الشوارع الباريسية، للتنديد بإصلاح قانون المعاشات التقاعدية فى فرنسا.





تخشى جماهير باريس سان جيرمان الفرنسى أن يواصل الفريق المملوك للقطرى ناصر الخليفى مسلسل الفشل فى الموسم الحالي، مثلما حدث الموسم الماضى، محققاً رقماً سلبياً لأول مرة منذ موسم "2012-2013"، بعد خسارته كأس فرنسا أمام رين.





بعد 7 سنين من عرضه اسدل الستار على "مسرح مصر"، وقدم أشرف عبد الباقى من خلاله مجموعة كبيرة ‏من ‏الفنانين الجدد، الذين أصبحوا نجوما الآن، وحرص نجوم مسرح مصر توديعه بكلمات حزينة و مؤثرة، موجهين الشكر لقائدهم أشرف عبد الباقى على وقوفه بجانبهم طوال 7 سنوات، كما عبر الجمهور عن حزنهم الشديد لختام مسرح مصر.





تحدثت الفنانة شيرين رضا عن علاقتها بالهضبة عمرو دياب، خلال لقائها مع برنامج The Insider بالعربي، بعد سؤالها هل توافق الظهور مع زوجها السابق عمرو دياب فى أى فيديو كليب لو طلب منها، ردت شيرين، قائلة: إنه سؤال افتراضي، الأسئلة الافتراضية ملهاش إجابة عندى".





أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مباراة الزمالك مع أول أغسطس بطل أنجولا، المقرر لها السبت المقبل، ستقام على استاد السلام الذى حصل النادى الأهلى عليه مؤخرا كحق انتفاع لمدة 25 سنة.





أعلن يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، القائمة النهائية التى سيخوض بها منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر بداية من 11 ديسمبر الجارى.



