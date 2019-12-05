شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اكتتاب أرامكو قبيل إعلان السعر النهائى لأسهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب المستثمرون والأسواق السعودية، اليوم الخميس، إعلان شركة أرامكو السعودية التسعير النهائى والتخصيص لأسهمها بعد انتهاء اكتتاب المؤسسة أمس الأربعاء، وبلغت قيمة طلبات المشاركة 189.07 مليار ريال، من خلال الاكتتاب في 5.91 مليار سهم.

ويقدم الخليج 365 أبرز الأسئلة حول اكتتاب أرامكو السعودية وفقا للمعلومات والأسئلة التى أوردتها العربية. نت الإخبارية السعودية.ما هو طرح أرامكو؟

تحولت شركة أرامكو السعودية إلى الشغل الشاغل والحديث الأهم لوسائل الإعلام العالمية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه العالم طرح حصة للاكتتاب وإدراجها في البورصات عالمية، إضافة إلى سوق الأسهم السعودي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح للأسهم في العالم.

يعني بيع حصص من الشركة أو أسهم، لكل من يرغب بدفع السعر الذي يتم تحديده من قبل مدراء هذا الطرح. كل من يشتري السهم الآن، يصبح مساهما في أرامكو، وبمقدار الأسهم التي يملكها

ما هى سيناريوهات طرح أرامكو؟

بما أن حجم طرح أرامكو سيكون "بدون أدنى شك ضخما"، تكثر التوقعات حول طريقة الطرح ما إذا كان سيتم تقسيمها إلى مرحلتين. الأولى عبر طرح حصة في سوق الأسهم السعودية وبعد الانتهاء من ذلك يتم طرح حصة في سوق عالمية.

ما هى البنوك المشاركة فى طرح أرامكو؟

انضمت مؤخرا كلا من رويال بنك أوف كندا وBanco Santander وMizuho Financial Group إلى قائمة مرتبي اكتتاب أرامكو، بحسب "بلومبيرج". تضم قائمة مرتبي الإصدار تضم 15 بنكا بينها بنكي الاستثمار Lazard و Moelis ، سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي ومجموعة سامبا المالية، أدواراً في طرحها العام الأولي.

Advertisements

ما هو حجم احتياطات أرامكو؟

أرامكو رفعت في تقريرها السنوي احتياطيات المملكة من النفط المكافئ للشركات التي تديرها أرامكو إلى 333 مليار برميل.

كم تبلغ أرباح أرامكو؟

حققت صافي ربح 46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. تتربع على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بربح يومي 300 مليون دولار في 2018، وبلغت سنويا 111 مليار دولار، ما يشكل ارتفاعاً بـ46% عن أرباح 2017.

ما هى توقعات تغطية اكتتاب المؤسسات النهائية في طرح أرامكو؟

بحسب العربية السعودية، تباينت توقعات الخبراء حول حجم تغطية المؤسسات لاكتتاب أرامكو السعودية. وتوقع محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة "دراية المالية" أن تتخطى الأرقام النهائية لمشاركة المؤسسات في أرامكو السعودية حاجز الـ300 مليار ريال.

وأضاف الشماسي "من المتوقع أن يكون طرح أرامكو الأكبر في العالم، نتوقع أن يفوق اكتتاب المؤسسات الـ300 مليار ريال، وهو ما يعتبر الأكبر في تاريخ مشاركة المؤسسات في الاكتتابات السابقة بالسعودية. ستتجاوز مشاركة المؤسسات 311 مليار ريال، وهو أكبر مبلغ شهده اكتتاب المؤسسات بطرح البنك الأهلي التجاري".

وفي سياق متصل، توقعت مصادر أخرى للعربية أن تتراوح الأرقام النهائية لمشاركة المؤسسات باكتتاب أرامكو ما بين 340 و350 مليار ريال.