محافظ الجيزة: إيقاف تراخيص البناء بهضبة الأهرام لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بإيقاف إصدار تراخيص البناء بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام ( هضبة الأهرام ) لمدة ستة أشهر وقد جاء قرار محافظ الجيزة عقب موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة. جاء قرار المحافظ بالتزامن مع أعمال التطوير التى تشهدها المنطقة بالكامل باعتبارها أحد المناطق المجاورة للمتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل. ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بالمتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم القيام بأعمال بناء مخالفة مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفة فى حينها.

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