شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نجهز كارت تذكرة موحد لاستقلال المترو والمونوريل والقطار المكهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أنه يتم تجهيز كارت تذكرة موحد لاستقلال المترو والمونوريل، الذى سيتم تنفيذه والقطار المكهرب الرابط العاصمة الإدارية والسلام. وأضاف وزير النقل أنه لن يتم إخراج أو تخريد أى قطارات حالية مع وصول الجرارات والعربات الجديدة، التى تم التعاقد عليها لصالح هيئة السكة الحديد، وسيتم الإبقاء على تشغيلها وإصلاحها مع القطارات الجديدة لخدمة خطوط السكة الحديد التى سيتم إنشاؤها.

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