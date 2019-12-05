شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان يتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بـ الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 5 ديسمبر حتى السبت 7 ديسمبر 2019. أظهرت خرائط التنبؤ اليوم الخميس 5 ديسمبر، أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار. كما أشارت خرائط يومى 6 و 7 ديسمبر، احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية. Advertisements

خرائط سقوط الأمطار الخميس 5-12-2019

خرائط سقوط الأمطار الجمعة 6-12-2019

خرائط سقوط الأمطار السبت 7-12-2019

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