وكيل نقابة العلميين: الحكم فى 5 دعاوى ضد النقيب المعزول 19 يناير المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن مجلس الدولة حجز الدعاوى المقامة ضد الدكتور السيد المليجى، نقيب العلميين، للنطق بالحكم لجلسة يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020، فى الـ 5 دعاوى قضائية المقامة من مجلس النقابه وهيئة المكتب فيما يتعلق بأعمال البلطجة وإهدار أموال العلميين.
وأوضح أبو عميرة، فى بيان، أن الدعاوى تضمنت السيطرة على مقرات النقابة، وعدم تمكين هيئة المكتب المنتخبة من دخول المقرات، وممارسة أعمالهم، ووقف حسابات البنوك للحفاظ على أموال العلميين من إهدارها مستغلا توقيعاته.
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