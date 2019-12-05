شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مؤسسة مصر الخير قربت المدارس للأطفال في القرى المحرومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مؤسسة مصر الخير فيديو لجهود دعم المدارس فى القرى المحرومة قائلة: "الطريق مبقاش صعب والمدرسة بقت جنب البيت، مؤسسة مصر الخير قربت المدارس للأطفال في القرى المحرومة بمساعدة شركائها.. شكرا اورنچ Orange على دعمها لـ 7 مدارس مجتمعية في محافظات مختلفة.

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