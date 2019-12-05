شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير يدرب 150 طبيبا بالتعاون مع قطاع أبچون-التابع شركة فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدورة تهدف لرفع كفاءة الأطباء البشريين للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية و عوامل الخطورة المسببة لها وأثرها على الصحة العامة

القاهرة 2 ديسمبر 2019: اختتم قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير جلسات علمية نظمها لتدريب الأطباء بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية في الفترة من 25- 27 نوفمبر بالتعاون مع قطاع أبجون – التابع شركة فايزر وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان –ذلك في إطار حملة 100 مليون صحة التي أطلقتها الحكومة المصرية على مدار العام الحالي وحققت نجاحاً كبيراً من حيث نسبة الحضور و التفاعل و آراء المتدربين في المحتوى العلمي و المحاضرين الذين أشادوا بهم خصوصا أنه تم إضافة موضوعات هامة للدورة شملت طب المسنين و مهارات التواصل للأطباء للاهتمام بمعيار الجودة عند تقديم الخدمة الطبية.

وكان الهدف من تلك الجلسات العلمية هو رفع كفاءة الأطباء البشريين العاملين بالمنشآت الطبية الحكومية، وتشجيعهم إيمانا بدورهم الفعال في الحفاظ على الصحة العامة للمرضى بالقرى والنجوع بجميع محافظات مصر.. وذلك من خلال إيمان مؤسسة مصر الخير التنموية في العمل على تأهيل وتدريب كافة الكوادر العلمية وللمساهمة بشكل فعال وجاد في تحقيق أهداف مصر التنموية 2030.

وصرحت الاستاذة / عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير أن قطاع الصحة بالمؤسسة قطاع رائد قدم أكثر من 6 مليون خدمة صحية للمستحقين خلال السنوات العشر الماضية، في مجالات الوقاية حيث أن مؤسسة مصر الخير داعم رئيسي لملف الدم في مصر، ومجال العلاج ودعم الكيانات الطبية التي تتيح خدماتها للفئات المستهدفة،

و في إطار تعاون مصر الخير مع شركة فايزر- قطاع أبجون، أفادت الجوهري أنه قد تلاقت الرؤي بين الطرفين في مجال رفع كفاءة الأطباء للاهتمام بجودة الخدمة الطبية، و ذلك من خلال برنامج تدريبي يتضمن موضوعات خاصة بالأمراض غير السارية وكيفية متابعتها و التعامل معها. بالإضافة إلى ما قامت به أكاديمية رواد التابعة لمؤسسة مصر الخير حيث دربت الحضور على مهارات التواصل مع المرضي باعتبارها عامل مهم جدا لتصحيح المفاهيم وخلق علاقة مهنية/ إنسانية من شأنها المساعدة في تماثل المرضي للشفاء العاجل،

وأشارت رئيس قطاع الصحة إلى أهمية الحرص على التدريب المستمر للأطباء خصوصا في مجال الأمراض غير السارية الذي يلعب فيها الكشف المبكر والمتابعة المستمرة للمرضى دورا كبيرا في تقليل المشاكل الصحية لدى المصابين بها مثل مرضى الضغط والسكر الذين ركزت الندوات العلمية عليهم وكيفية الحد من أية مضاعفات محتملة في المستقبل. ونحن اذ نستهدف استمرار التعاون المثمر بين المثلث المعنى بالتنمية في مصر متمثلا في مؤسسة مصر الخير كأحد أهم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي ممثلا في وزارة الصحة وشركة فايزر باعتبارها أحد شركات القطاع الخاص المعنية بصحة المواطن المصري،

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كما أضاف

الدكتور

محمد سویلم رئیس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لقسم ابچون التابع لشركة فایزر

انه على الرغم من التطورات الطبیة المھمة المتاحة على الصعید العالمي للوقایة من المراض المزمنة وعلاجھا، ما تزال الأمراض غیر الساریة، مثل أمراض القلب والأوعیة الدمویة، تعتبر من الأسباب الرئیسیة للوفاة والعجز على الصعید العالمي كما أنھا تشكل عبء على أنظمة الرعایة الصحیة ولذلك تتطلب حلول رعایة فى متناول المرضى تتسم بالمرونة والجودة.وقد أثنى أيضاً على دور "مؤسسة مصر الخير" لقيامها بهذه المبادرة.

مؤسسة مصر الخير هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح مشهرة تحت رقم 555 لعام 2007 طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل توفير حياة كريمة في جميع ربوع مصر وتحويل الإنسان المصري من العدم إلى الكفاف ومن الكفاف إلى الكفاية ومن الكفاية إلى الكفاءة حتي يكون قادراً على المساهمة الإيجابية في مجتمع تكافلي ينمو ذاتياً وذلك من خلال العمل في ستة قطاعات للتنمية هي الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير لتقديم مشروعاتها للمستحقين في كل محافظات مصر مع التركيز على محافظات الصعيد والمناطق النائية والحدودية من خلال 183 مشروع، وقامت مصر الخير من خلال تطبيق الطرق العلمية في تقديم أكثر من 55 مليون خدمة خلال 11 عاماً في 6 قطاعات مختلفة تلبي كافة الاحتياجات الإنسانية.