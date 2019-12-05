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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير ميدان روكسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة جولة تفقدية للأعمال الجارية لتطوير ميدان روكسى.

 

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة لأعمال التطوير التى تتم تحت إشراف مديرية الطرق والكبارى بسرعة الانتهاء من الجزر الوسطى والمسطحات الخضراء وأعمال التشجير، وكذلك رفع كفاءة الرصف والإنارة، والانتهاء من أعمال الرصف طبقاً للجدول الزمنى والالتزام به مع رفع المخلفات أولاً بأول.

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وأضاف المحافظ أن تطوير ميدان روكسى يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين العاصمة حيث شملت أعمال تطوير ميدان روكسى للحفاظ على المبانى التراثية وإعادة صيانتها وترميمها وأيضا تنظيم حركة المشاة فى الميدان لتفادى الزحام، مع عمل التعديلات المرورية اللازمة للمساهمة فى تحقيق سيولة مرورية بكافة محاور مصر الجديدة.

 

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