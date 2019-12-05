شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد منطقة بشتيل لمتابعة أعمال الرصف وحل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جولاته الميدانية، حيث استجاب لشكوى مواطن من قاطنى شارع المسابك ببشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم لتضرره من سوء حالة الرصف ووجود طفح للصرف الصحى بالشارع وإشغالات وتعديات للمحلات والمنشأت التجارية وتدنى حالة مجمع مدارس بشتيل الابتدائية.

على الفور قام المحافظ بالتوجه إلى الشارع محل الشكوى ومعاينته لرصد مظاهر الإهمال الموجودة به.

وكلف رئيس مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع حى الوراق بمراجعة خطوط التنظيم بالشارع وعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات المحلات الموجودة به إضافة إلى تجريفه وتدعيمه بطبقة رمل سطحية، موكدآ على القيام بعمل إنذارات لأصحاب المحلات الموجودة بالشارع والتنبيه وعدم السماح لهم بالتعدى على الطريق العام والالتزام بخطوط التنظيم .

Advertisements

كما أشار المحافظ أنه سيتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى على ضرورة وضع خطة عاجلة لحل مشاكل طفح الصرف الصحى المستمرة إلى جانب دراسة مدى إمكانية إدراجه ضمن خطط مشروعات الصرف لحاجة الشارع الملحة لرفع كفاءة خدمة الصرف له وحتي يتسني للمحافظة إدراجه ضمن خطط الرصف المستقبلية للنهوض بمستوى الخدمات به، موجهآ مدير مديرية التربية والتعليم برفع كفاءة مجمع مدارس بشتيل الابتدائية وتطويره وازالة كافة السلبيات الموجودة بالجهود الذاتية او بالتنسيق مع المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في حل شكاوي المواطنين والعمل علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية رافقه اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة .