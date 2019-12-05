شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد منطقة بشتيل لمتابعة أعمال الرصف وحل شكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
على الفور قام المحافظ بالتوجه إلى الشارع محل الشكوى ومعاينته لرصد مظاهر الإهمال الموجودة به.
وكلف رئيس مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع حى الوراق بمراجعة خطوط التنظيم بالشارع وعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات المحلات الموجودة به إضافة إلى تجريفه وتدعيمه بطبقة رمل سطحية، موكدآ على القيام بعمل إنذارات لأصحاب المحلات الموجودة بالشارع والتنبيه وعدم السماح لهم بالتعدى على الطريق العام والالتزام بخطوط التنظيم .
كما أشار المحافظ أنه سيتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى على ضرورة وضع خطة عاجلة لحل مشاكل طفح الصرف الصحى المستمرة إلى جانب دراسة مدى إمكانية إدراجه ضمن خطط مشروعات الصرف لحاجة الشارع الملحة لرفع كفاءة خدمة الصرف له وحتي يتسني للمحافظة إدراجه ضمن خطط الرصف المستقبلية للنهوض بمستوى الخدمات به، موجهآ مدير مديرية التربية والتعليم برفع كفاءة مجمع مدارس بشتيل الابتدائية وتطويره وازالة كافة السلبيات الموجودة بالجهود الذاتية او بالتنسيق مع المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في حل شكاوي المواطنين والعمل علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة لهم .
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية رافقه اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء طارق عبد العظيم رئيس حي الوراق و شفيق جلال رئيس هيئة النظافة .
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