شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: التنظيم والإدارة يدرج قطاع التدريب التابع للوزارة جهة تدريب قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى التابع لوزارة الرى، بأن هناك طفرة تاريخية غير مسبوقة قام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باعتماد القطاع كجهة تدريب قومية لديه ضمن دليل جهات التدريب المعتمدة على المستوى القومى فى المجالات الفنية والإدارية والحاسب الآلى واللغة.

وأضاف عنتر فى تصريحات صحفية الْيَوْمَ أن هده الخطوة داعمة للقطاع لاتساع نطاق تعامله مع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية فى إطار السعى المستمر لقطاع التدريب دائما إلى تقديم مستوى تدريب ذو جودة وقيمة عالية.

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واستطاع قطاع التدريب أن يدرج اسمه ضمن المؤسسات العاملة فى مجال التدريب الاقليمى تحت مظلة اليونيسكو نظرا لما يتمتع به من قدرات تدريبية عالية متخصصة فى مجال الموارد المائية والرى وبناء القدرات البشرية الفنية والإدارية العاملة فى هذا المجال.

كما أن البرامج التدريبية التى يتم تقديمها للاشقاء بالدول الافريقية والعربية ودول أسبوية والتى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر مجالات الرى والإدارة الحقلية والبيئة والتغيرات المناخية ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وبرامج التدريب على القيادة والادارة وكافة البرامج التى تنمى قدرات العاملين فى مجال ادارة المياه لضمان استدامتها.