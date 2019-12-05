الرى تنظم ندوة لتوعية أبناء سوهاج بمشكلة المياه وكيفية الحفاظ عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الموارد المائيه و الري بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضه، ندوة بمحافظه سوهاج لتوعية الجماهير بمشكله المياه وكيفية الحفاظ عليها وحمايتها من الإهدار والتلوث، فى إطار نشر الوعى المائى.

تناولت الندوة التعريف بحجم المشكلة المائية فى مصر وطبيعتها والتأكيد على استراتيجية الدولة فى مجال الشأن المائي والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة البيئة المواتية وإلقاء الضوء على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم مشكلة الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع.

ركزت الندوة على ضرورة التوعية بمشكلة تناقص نصيب الفرد من المياه وبث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس النشء للمحافظة على كل قطرة مياه والتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد.

كما تم خلال الندوة التأكيد على الدور اﻹيجابى المنوط بشباب الوطن في الحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلويث وحماية نهر النيل من التعديات.

وفى نهاية الندوة قامت مديرية الشباب بتوزيع جوائز مالية بعقد مسابقة تنافس فيها الشباب على الإجابة على أسئلة من واقع محاضرة التوعوية.



ندوة لتوعية أبناء سوهاج بمشكلة المياه وكيفية الحفاظ عليها (1)

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ندوة لتوعية أبناء سوهاج بمشكلة المياه وكيفية الحفاظ عليها (2)



ندوة لتوعية أبناء سوهاج بمشكلة المياه وكيفية الحفاظ عليها (3)



ندوة لتوعية أبناء سوهاج بمشكلة المياه وكيفية الحفاظ عليها (4)