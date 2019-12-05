شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية على كوبرى أكتوبر للقادم من مدينة نصر للمهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى 6 أكتوبر سيولة مرورية فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين.

بينما تظهر بعض الكثافات المتوسطة منتصف الكوبرى، أعلى رمسيس والتحرير ، لكنها تنخفض مرة أخرى بعد ذلك وحتى نهاية الكوبرى فى الدقى والمهندسين.

فيما يشهد الاتجاه المقابل من الكوبرى للقادم من المهندسين والمتجه على مدينة نصر زحام شديد وتكدس للسيارات من بداية الكوبرى فى الدقى والمهندسين وتستمر بطوله ، وتزداد أعلى التحرير ورمسيس، فيما تقل هذه الكثافات من بعد "نازلة غمرة".

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