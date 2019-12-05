حصل على جائزة نوبل مناصفة مع زوجته.. 8 معلومات عن كارل كورى فى ذكرى ميلاده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد عالم الكيمياء الحيوية والأدوية الأمريكى من أصل تشيكى، كارل فرديناند كورى، الحاصل على جائزة نوبل فى الطب. ويقدم ”الخليج 365” 8 معلومات عن كارل فرديناند كورى فى ذكرى مولده كما يلى: 1- ولد كارل فرديناند كورى، فى مثل هذا اليوم 5 ديسمبر 1896. 2- عمل كارل كورى فى جامعات "واشنطن، وهارفارد". 3- تزوج كورى من عالمة كيمياء حيوية أيضا وهى جرتى تيريزا كورى. Advertisements 4- استطاع وزوجته والأرجنتينى برناردو هوساى لاكتشافهم كيفية تحطم الجلايكوجين "النشا الحيوانى"، وإعادة تخليقه فى الجسم لاستخدامه كمخزن للطاقة ومصدر لها. 5- حصل وزوجته وهوساى على جائزة نوبل فى الطب لعام 1947 عن اكتشافهم كيفية تحطم الجلايكوجين. 6- كانت زوجته جرتى كورى ثالث إمرأة وأول أمريكية تفوز بجائزة نوبل فى العلوم، وأول امرأة تحصل على جائزة نوبل فى الطب أو علم وظائف الأعضاء. 7- توفيت زوجته عام 1957 بعد صراع 10 سنوات مع المرض. 8- وتوفى كارل فرديناند كورى فى 20 أكتوبر 1984 عن عمر ناهز 86 عاما.

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